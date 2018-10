Ostalb | Dienstag, 23. Oktober 2018 Dienstag, 23. Oktober 2018

Höhenrettung am Igginger Wasserturm

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Der 28 Meter hohe, am nördlichen Ortsrand von Iggingen gelegene Wasserturm war am Montag Abend Ziel einer Übung der Igginger Feuerwehr unter dem Einsatzleiter Alexander Polzer.

19

112

Zwei dort mit Servicearbeiten beschäftigte Techniker hatten gegenUhr einen Stromschlag erhalten, wobei bei einem ein Herzstillstand und beim anderen eine Bewußtlosigkeit eintrat. Nachdem umgehend die Leitstelle der Feuerwehr über Notrufverständigt wurde, erfolgte von dort aus die Alarmierung der örtlich zuständigen Feuerwehr Iggingen. Am Ort des Geschehens angekommen, wurden zwei Tragen, ein Notfallrucksack mit Defibrillator und weiteres Beleuchtungsmaterial nach oben gebracht und die Igginger Floriansjünger begannen sofort mit der Reanimation des Patienten und brachten den anderen in eine stabile Seitenlage.Einzelheiten über die Übung stehen in der Mittwochausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!