Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 23. Oktober 2018 Dienstag, 23. Oktober 2018

Rezertifizierung als Grundschule mit sport– und bewegungserzieherischem Schwerpunkt

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Als eine der ersten Gmünder Grundschulen wurde die Mozartschule im Jahr 2001 als Grundschule mit sport– und bewegungserzieherischem Schwerpunkt zertifiziert. Die nun erfolgte Rezertifizierung ist für die Verantwortlichen ein Ansporn, weiterzumachen und nachzubessern.

Angestrebt wird außerdem die Zertifizierung im Sekundarbereich als WSB – Weiterführende Schule mit sport– und bewegungserzieherischem Schwerpunkt. Die Entscheidung bei Einführung der Gemeinschaftsschule vor drei Jahren, welchem Schwerpunktprofil sich die Schule widmet, fiel dem Schulleiter Alexander May und dem Lehrerkollegium leicht. Warum, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Ebenso, welche Bausteine zur Rezertifizierung geführt haben und wie es weitergeht.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 23 Sekunden.

