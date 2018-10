Sport | Dienstag, 23. Oktober 2018 Dienstag, 23. Oktober 2018

Türkgücü Gmünd erhält Punkte nachträglich am Grünen Tisch

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

In der Fußball-​Kreisliga B 1 (Herren) hat es in den vergangenen Spieltagen 7 und 8 jeweils eine Ergebniskorrektur nach einem Einspruch gegen die Spielwertung zugunsten des Vereins TSK Türkgücü Gmünd gegeben. Spieltag 7 bei der Partie: TSGV Rechberg gegen TSK Türkgücü Schwäbisch Gmünd Hier waren fälschlicherweise beim Erstellen der Aufstellung im Online-​Spielplan zwei Brüder verwechselt worden. Somit hat einer der Brüder, der nicht in der Aufstellung war, gespielt und auch das Strafstoßtor zum 2 : 2 erzielt.

2

2

0

3

8

11

23

1

2018

1

2

2

3

0





Zur Info Auszug aus der WfV Spielordnung 2018 , Paragraf 11 b: Nach einem Einsatz in einem Pflichtspiel (Meisterschaft oder Pokal) unterhalb der Oberliga sind Amateure oder Vertragsspieler des Vereins erst nach einer Schutzfrist von zwei Tagen wieder für Pflichtspiele aller anderen Amateurmannschaften ihres Vereins, die in Konkurrenz in einer niedrigeren Spielklasse spielen, teilnahmeberechtigt. Die Einschränkung gilt nicht für den Einsatz in Freundschaftsspielen und für Spieler, die am 1 . Juli. das 23 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

16

1

11

Das Ergebniswurde entsprechend des Sportgerichturteils geändert inzugunsten des TSK Türkgücü Gmünd. Spieltagbei der Partie: TSK Türkgücü Schwäb. Gmünd gegen TV Herlikofen II Hier wurden entgegen Paragrafb der SpO (Spielordnung) drei Spieler, welche überJahre alt sind (Stichtag. Juli), in der Begegnung der unterklassigen zweiten Mannschaft eingesetzt, obwohl sie bereits zuvor am selben Kalendertag bereits in der höherklassigen ersten Mannschaft in der Kreisliga Agespielt hatten. Das Ergebniswurde entsprechend des Sportgerichturteils geändert inzugunsten des TSK Türkgücü Gmünd.Die Vorschrift gilt nur für die jeweilige Saison. Verstöße gegen diese Vorschrift werden nur auf Einspruch eines Betroffenen oder auf Antrag eines Beauftragten des Verbandsvorstandes für die Sportrechtsprechung verfolgt. Ein solcher Einspruch ist gebührenfrei, jedoch kostenpflichtig. Die Bestimmungen über die Spielmanipulation gemäß ParagrafNummerBuchst. b) der Rechts– und Verfahrensordnung sowie Paragrafc der Spielordnung bleiben unberührt.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 75 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!