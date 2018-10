Sport | Mittwoch, 24. Oktober 2018 Mittwoch, 24. Oktober 2018

Bogenlaufen: Krause und Baur im Sprint auf die vorderen Plätze

Beim zweiten Europacup, der gleichbedeutend mit dem Finale um die Europameisterschaft gewesen ist, haben mit Niklas Krause, Philipp Baur und Katharina Pausch – drei Athleten vom SV Straßdorf – dem deutschen Nationalteam angehört. In der Sprint-​Gesamtwertung sind Krause und Baur auf den Plätzen zwei und drei gelandet.

Für Niklas Krause gibt es noch einen anderen Grund, warum er frustriert auf die Wettkämpfe in Fontainebleu zurückblickt: „Es hat ein Riesenproblem mit den französischen Klappscheiben gegeben.“ Beim Schießen sei es zu Unregelmäßigkeiten und einer verschiedenen Auslegung der Randtreffer durch das Kampfgericht gekommen. „Knappe Entscheidungen sind zu Gunsten der französischen Teilnehmer ausgelegt worden. So hatten wir deutlich mehr Schießfehler als die Franzosen. Die französischen Organisatoren waren parteiisch.“ (Alexander Vogt)





In Fontainebleu bei Paris sind beim zweiten Teil des Europacups die Entscheidungen gefallen, wer die Europameisterschaft im Bogenlaufen gewinnt. Den EM-​Titel im Sprint hatte Niklas Krause vom SV Straßdorf anvisiert, nachdem er beim ersten Europacup im Juli in Tallinn diesen Wettbewerb für sich entschieden und sich damit eine glänzende Ausgangsposition verschafft hatte. Krauses Teamkollege vom SV Straßdorf, Philipp Baur, hatte in Estland den dritten Platz erreicht. Beim Sprint in Frankreich landete Baur als Fünftplatzierter vor Krause, der sich nach neun Fehlschüssen und zwei Strafrunden mit dem siebten Platz begnügen musste. Und damit am Ende den Gesamtsieg nur knapp verpasste. „Wäre ich Sechster geworden, hätte es für den ersten Platz in der Gesamtwertung und den EM-​Titel gereicht“, ärgert sich Krause. So sprang für ihn am Ende „nur“ die Vizeeuropameisterschaft heraus. Die Bronzemedaille in der Europacup-​Gesamtwertung des Sprints ging an Philipp Baur.

