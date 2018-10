Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 24. Oktober 2018 Mittwoch, 24. Oktober 2018

Einhorntunnel: Am 10 . August 2019 wird die Röhre zur 2 , 2 Kilometer langen Partyzone

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Oberbürgermeister Richard Arnold hat am Mittwoch im Gemeinderat mit einer besonderen Veranstaltungsankündigung fürs Gartenschaujahr 2019 überrascht: Am Samstag, 10 . August, wird der Einhorntunnel für den Verkehr gesperrt und als Partyzone für Fußgänger geöffnet

10

2019

2

2

3

„Am. Augusttreffen wir uns alle im Tunnel!“ so die Aufforderung des Stadtoberhaupts. In derKilometer lange Straßenröhre soll sich dann in Zusammenarbeit mit dem SWR ein großes Fest für Bürger und Besucher gefeiert werden. Im Mittelpunkt steht die Verasntaltungs-​Reihe „SWRgoes clubbing“. Mit zahlreichen Darbietungen von Bands und anderen Künstlern soll dann die Gmünder Unterwelt bespielt werden.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!