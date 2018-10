Ostalb | Mittwoch, 24. Oktober 2018 Mittwoch, 24. Oktober 2018

GOA: Müllgebühren für Privathaushalte bleiben stabil

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die gute Nachricht: Die Leerungs– und Sackgebühren der GOA sollen sich für 2019 nicht erhöhen. Die weniger gute, zumindest für Unternehmer: Die Abgabe von Erdaushub und Bauschutt erhöht sich ab einem Volumen von 200 Liter bis 500 Liter auf eine Gebühr von 16 , 50 Euro.

2018

Dieser Punkt wurde im Ausschuss für Umwelt und Kreisentwicklung heiß diskutiert. Celestino Piazza (CDU) warf ein, dass man damit die Kosten für Bauherren in die Höhe treibe. Henry Forster, Geschäftsführer der GOA, entgegnete, dass man die Mengenströme lenken müsse. Immerhin sei schon im Maidie Menge an Aushub erreicht gewesen, die man für das gesamte Jahr erreichen wollte. Ein Problem sei auch das fehlende Bewusstsein vieler Menschen in Sachen korrekter Entsorgung. Gegen wilde Müllablagerungen in der Landschaft oder an Recycling-​Containern soll es eine Kampagne geben.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!