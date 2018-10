Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 24. Oktober 2018 Mittwoch, 24. Oktober 2018

Hindernisse und Stolpersteine in der Bocksgasse

Die Bocksgasse ist ein „Sorgenkind“. Zumindest was die Mobilität von Menschen angeht, die nicht so gut zu Fuß sind oder gar auf Gehhilfen oder einen Rollstuhl angewiesen sind. Hindernisse in Form von Tischen und Stühlen oder Werbeschildern machen ihnen ebenso zu schaffen wie der unebene Pflasterbelag.

Einige ältere Bürgerinnen und Bürger sowie ein Rollstuhlfahrer trafen sich am Mittwoch mit der Stadtverwaltung sowie Mitgliedern des Gemeinderats am Bockstorplatz, um gemeinsam einen „Spaziergang“ zu machen und dabei die verschiedenen Hürden und Stolpersteine in der Bocksgasse in Augenschein zu nehmen. Was dabei heraus kam, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

