Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 24. Oktober 2018

Sechs KSK-​Filialen im Altkreis schließen im März

Die sechs mit einem schwarzen X gekennzeichneten Filialen der Kreissparkasse Ostalb werden im März 2019 geschlossen. Repro: rz

Seit Monaten für Herbst angekündigt wurde sie am Mittwoch vorgestellt: Laut Neukonzeption des Filialnetzes der Kreissparkasse Ostalb sollen im März 2019 die Zweigstellen in Wißgoldingen, Durlangen, Heuchlingen, Iggingen sowie in Gmünd in der Buchstraße und der Eutighofer Straße schließen. Weitere werden folgen.

60

000

70

2024

Bereits heute nutzten rundKunden der Kreissparkasse Ostalb ihr Girokonto online – Tendenz steigend. Online oder in der App würden mittlerweile über% der einfachen Serviceleistungen ausgeführt, wie z.B. Überweisungen. Auch diese Zahl steige kontinuierlich, teilt die Kreissparkasse mit. Was künftig großen Stellenwert haben soll, welche Kriterien ausschlaggebend waren bei der Entscheidung und welche Filialen bisschließen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

