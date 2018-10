Blaulicht | Mittwoch, 24. Oktober 2018 Mittwoch, 24. Oktober 2018

Vermisstenfall: Polizei sucht 78 -​jährige Gmünderin

Die Polizei in Schwäbisch Gmünd hat sich am Mittwochabend zu einer Öffentlichkeitsfahndung entschieden. Gesucht wird eine 78 -​jährige Frau, die am Sonntag zum letzten Mal gesehen wurde. Es wird befürchtet, dass sich die Frau in einer hilflosen Situation befindet.

Vermisst wird die 78 Jahre alte Ewa Laco. Sie wurde letztmalig am Sonntagvormittag, 21.Oktober, unweit ihrer Wohnadresse im Hirschbrunnenweg gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war sie zu Fuß in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ewa Laco ist zeitweise orientierungslos, auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Hinwendungsorte sind bereits überprüft. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz, dunkle Augen und trägt brünett/​graue schulterlange Haare. Zu ihrer Bekleidung liegt keine nähere Beschreibung vor. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten. Zudem sind auch Hinweise von Belang, ob jemand Ewa Laco seit Sonntagvormittag gesehen oder in irgendeiner Form Kontakt zu ihr hatte. Hinweise werden beim Polizeirevier unter Telefon 07171/​3580 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Hier geht’s zum Bild:

https://​fah​n​dung​.polizei​-bw​.de/​t​r​a​c​i​n​g​/​p​p​-​a​a​l​e​n​-​s​c​h​w​a​e​b​i​s​c​h​-​g​m​u​e​n​d​-​v​e​r​m​i​s​s​t​e​n​fall/

