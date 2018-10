Blaulicht | Mittwoch, 24. Oktober 2018 Mittwoch, 24. Oktober 2018

Wohnungsbrand in Lorch

Die Feuerwehren Lorch und Gmünd sind aktuell bei einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Lorch im Einsatz. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus.

Aktualisierung: Am Mittwochmorgen ist im. Obergeschoss eines Wohn– und Geschäftshauses in der Hauptstraße in Lorch ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Lorch und Gmünd sind im Einsatz. Die Lorcher Feuerwehr hatte den Wohnungsbrand schnell gelöscht. Es wurde nach bisherigem Stand der Dinge niemand verletzt. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt.

