„Kalimera“ Herr Barthle aus Germania

Es ist noch gar nicht so lange her, da war das Deutsch-​Griechische Verhältnis „sehr angespannt“. Am 20 . August hat Griechenland das Stabilitätshilfeprogramm beendet und ist auf dem besten Weg, von alleine wieder auf gesunde Füße zu kommen. Seit 2010 gibt es die Deutsch-​Griechische Versammlung (DGV), die seit geraumer Zeit mit dem Gmünder Bundestagsabgeordneten Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, einen neuen Beauftragten hat.