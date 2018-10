Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 25. Oktober 2018 Donnerstag, 25. Oktober 2018

Tunnelparty: Aus Sicherheitsgründen nicht in der gesamten Röhre

Foto: hs

Die überraschende und begeisterte Ankündigung von OB Richard Arnold einer Tunnelsperrung für eine große Gmünder Tunnelparty im Rahmen des Gartenschau-​Veranstaltungsreigens am 10 . August 2019 hat vor allem in den sozialen Netzwerken ein riesiges Echo ausgelöst. Am Donnerstag wurden nähere Einzelheiten bekannt.

„Wir treffen uns im Tunnel!“ hatte OB Richard Arnold am Mittwoch im Gemeinderat als Parole ausgegeben. Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrmann erläuterte am Donnerstag nähere Einzelheiten der Planung. Demnach wird der Einhorntunnel voraussichtlich von Samstagmorgen,. August, bis Sonntagmorgen,.August, für den kompletten Verkehr gesperrt. Man habe den Termin bewusst in die Sommerferien gelegt, weil dann das Verkehrsaufkommen nicht so groß sei. Und vor allem: Nicht die komplette, insgesamtKilometer lange unterirdische Anlage werde Party– und Fußgängerzone sein, sondern lediglich jener Bereich hinter dem Portal West, wo sich auf einem noch größeren Platzgefüge die vierspurige Bauf die zwei Tunnelfahrbahnen verengt. Es werde auch kein Durchgang vom Tunnelportal Ost zur „SWRgoes clubbing“-Party am Westportal möglich sein. Die Veranstaltung sei auch nicht kostenlos-​öffentlich, sondern es muss ein Ticket erworben werden. Eintrittspreise wurden noch nicht genannt. Besitzer von Gartenschau-​Dauerkarten werden aber eine Ermäßigung erhalten. Ein Sicherheitskonzept, so betont der Rathaus-​Sprecher weiter, werde für die Tunnelveranstaltung selbstverständlich erstellt. Auch werde die Anzahl der Besucher beschränkt sein. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

