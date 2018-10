Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. Oktober 2018 Freitag, 26. Oktober 2018

Ein Hospiz im Kloster der Franziskanerinnen

Die Frage, wo der künftige Weg hinführen wird, war in den vergangenen Jahren offen. Eines stand für die Verantwortlichen des Klosters der Franziskanerinnen immer fest und ist auch in der Satzung der Stiftung verankert: Das Kloster soll ein spiritueller Ort bleiben. Künftig, das wurde am Freitag bekanntgegeben, soll die Kraft des Gebets in ein Hospiz fließen, das im Kloster untergebracht sein wird.

Wie es mit dem Kloster, in dem nochSchwestern leben, weitergeht ist eine Frage, die sich die Schwestern seit einigen Jahren stellen. Rund ein Jahr ist es her, seit Bürgermeister Dr. Joachim Bläse auf das Kloster zukam mit der Frage, ob es denn möglich sei, hier ein Hospiz zu errichten. Eine Idee, die in der Gemeinschaft großen Zuspruch fand, wie Schwester Benedicta am Freitag erzählte. Wie genau die Konzeption und der Zeitplan aussehen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

