Normannia Gmünd: Spielberg ist nicht Friedrichstal

An diesem Samstag ( 15 . 30 Uhr) tritt Fußball-​Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd beim SV Spielberg an. Der kommende Gegner ist eine der wenigen Mannschaften, die noch hinter der Normannia in der Tabelle rangieren. Ein echtes Kellerduell steht somit an, indem beide Mannschaften den Sieg unbedingt benötigen.

„Natürlich möchten wir gewinnen. Wir wollen ja nicht gegen die ganzen Topteams gute Leistungen zeigen und punkten, um dann gegen direkte Konkurrenten zu verlieren“, sagt FCN-​Trainer Holger Traub. Spielberg hat wie die Normannia erst einmal in dieser Runde siegen können. Am sechsten Spieltag war das, im Heimspiel gegen den FC Friedrichstal. 2 : 1 ging die Partie aus. Jenes Friedrichstal, bei der die Normannia nach zahlreichen eigenen Aussagen von Spielern und Trainer ihr bislang schlechtestes Spiel machte und 0 : 2 unterlag. Das war am dritten Spieltag und ohnehin sagt Traub: „Friedrichstal ist abgehakt. Daran verschwenden wir keinerlei Gedanken mehr. Wir haben uns jetzt fokussiert auf Spielberg vorbereitet.“





FCN-​Trainer Holger Traub





