Schwäbisch Gmünd | Freitag, 26. Oktober 2018

Wochenende: Handwerker gesucht

Häuslebauer und Handwerksbetriebe sind unzufrieden: die einen beklagen steigende Preise und lange Wartezeiten, die anderen Bürokratie und Imageprobleme. Doch die Handwerker haben noch ein ganz anderes Problem: Ihnen fehlt der Nachwuchs. An was liegt das? Wir gehen in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung dieser Frage nach.

16 lesenswerte Wochenende-​Seiten warten auf die Leser/​innen der Rems-​Zeitung, dazu 40 Seiten aktuelle Zeitungsseiten. Da braucht man Zeit dazu! Wie gut, dass man an diesem Wochenende eine Stunde mehr hat! In der Nacht zum Sonntag dreht man die Uhr um eine Stunde zurück! Und was man am Samstag in der Zeitung noch nicht gelesen hat, kann man am Sonntag nachholen.

Früher nannte man sie „Trotzkopf “ oder „kleines Monster“, heute „gefühlsstarke Kinder“. Wie Eltern es schaffen,

das Gute in den extremen Emotionen ihres Nachwuchses zu sehen – und damit klarzukommen. Dazu haben wir Tipps von Nora Immlau.

Podcasts werden bei den Deutschen immer beliebter. Mittlerweile hört jeder fünfte Bundesbürger regelmäßig Audiobeiträge aus dem Internet. Das Radio zum Selbermachen ist Kult. Wer über das Internet „on air“ gehen will, braucht nicht viel. Eine kleine Anleitung.

Schließlich feiert auf unseren Reise-​Seiten ein Seebad Geburtstag: Das niederländische Seebad Scheveningen wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Obwohl das ehemalige Fischerdorf heute ein Stadtteil von Den Haag ist, gilt es noch immer als Geheimtipp.

Also: 16 lesenswerte Wochenende-​Seiten in Kombination mit 40 aktuellen Seiten ergeben die Samstagausgabe der Rems-​Zeitung. Viel Vergnügen!







