Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Oktober 2018 Sonntag, 28. Oktober 2018

3 . Internationale Weinmesse lockte zahlreiche Besucher an

Fotos: msi

35 Aussteller fanden sich am Samstag zur Internationalen Weinmesse im Congress Centrum Stadtgarten ein. Mit wachsendem Erfolg veranstaltete das Weinhaus Rieg die Messe bereits zum dritten Mal und durfte sich abermals über viele interessierte Gäste freuen, die verkosteten, probierten, ihre Nasen tief über die Gläser senkten und die kostbaren Tropfen im Glase schwenkten.

26

700

800

2017

„Wir sind nach zwei Jahren im Bjetzt zum ersten Mal im Stadtgarten, wo wir einfach mehr Platz haben“, erklärte Daniel Rieg vom gleichnamigen Weinhaus. Denn die Zahl der Aussteller wächst und auch die gutbisBesucher, diegekommen waren, sollten wieder erreicht werden. Dazu war wieder die ganze Bandbreite an Weinen und auch Spirituosen von Nah und Fern vertreten. Wer welche Weine präsentierte und was die Weinkenner unter den Besuchern sagten, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 34 Sekunden.

