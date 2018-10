Blaulicht | Sonntag, 28. Oktober 2018 Sonntag, 28. Oktober 2018

Behinderungen und Unfälle durch Schneeglätte, Gefahr von Schneebruch in Waldgebieten

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Auf der L 1162 zwischen Heubach und Bartholomä, auf der L 1165 zwischen Essingen und Lauterburg sowie auf der K 3282 zwischen Lautern und Lauterburg musste die Fahrbahn erst durch die Straßenmeisterei abgestreut werden, um die Weiterfahrt zu ermöglichen. Auf allen drei Strecken kam es auch zu mehreren Unfällen mit kleineren Blechschäden.

1076

7

5000

Durch den Bauhof der Stadt Heubach wurde die Zufahrt durch den Wald zum Rosenstein gesperrt (Foto). Hier besteht eine hohe Gefahr durch Schneebruch. Bis Montagvormittag ist die Lzwischen Waldhausen und Hülen durch die Straßenmeisterei Aalen gesperrt. Auch hier sind mehrere Äste auf die Fahrbahn heruntergebrochen. Auf der Akam in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe Arlesberg ein Pkw auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer der E-​Klasse blieb unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mindestensEuro. Die Polizei ersucht alle Verkehrsteilnehmer um eine umsichtige, den Witterungsbedingungen angepasste, Fahrweise. Auf die situative Winterreifenpflicht wird hingewiesen! Fußgänger und Fahrradfahrer sollten Waldgebiete meiden. Durch ihren ausgetrockneten Zustand halten viele Bäume der Schneelast nicht stand.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!