Ehrenamtliche pflanzen im Stadtgarten 18 000 Blumenzwiebeln für 2019

„Schöne Gärten der Welt holen wir nach Schwäbisch Gmünd und schaffen so eine Verbindung zwischen Welt und Heimat.“ Mit diesen Worten konnte Oberbürgermeister Richard Arnold eine große Schar freiwilliger Helfer am Samstag zum Gartentag begrüßen.

Ein leuchtendes Blütenmeer soll im Frühjahr zur Eröffnung der Remstal Gartenschauin der Gmünder Innenstadt entstehen. OB Arnold sprach von einem Bananenhain, der angelegt wird, und von einem Palmengarten. „Einen arabischen Garten holen wir auch hierher“. Was die fleißigen Helfer am Samstag alles an Vorarbeit geleistet haben, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

