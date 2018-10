Ostalb | Sonntag, 28. Oktober 2018 Sonntag, 28. Oktober 2018

Hochzeitsmesse in Lorch wie immer gut besucht

Es sei, so sagt man, der schönste Tage im Leben, wenn sich zwei Verliebte das Ja-​Wort geben. Doch damit es wirklich zum schönsten Tag wird bedarf es einiger Vorbereitungen und einem frühzeitigen Beginn der Planungen. Bei der Hochzeitsmesse im Kloster Lorch konnten sich Paare informieren und inspirieren lassen.

Zur Hochzeitsplanung gehören sehr viele Details, an die das Brautpaar denken muss. Deshalb braucht so ein großes Fest auch immer mehr Vorlauf, um nicht nur die perfekten Einladungen zu haben, sondern auch die richtige Musik, die schönsten Ringe, eine einzigartige Location und vieles mehr. In welchen Bereichen rund um den schönsten Tag die Hochzeitsmesse im Kloster Lorch Infos und Tipps bereits hielt, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

