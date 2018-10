Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Oktober 2018 Sonntag, 28. Oktober 2018

Salvator-​Freundeskreis enthüllt Bronzeplakette an Segenshand

Galerie (4 Bilder)

Fotos: msi

Erst im vergangenen Jahr wurde das 400 -​jährige Bestehen des Salvators begangen und auch die eigens errichtete Segenshand feierlich eingesegnet. Nur ein Jahr später hat der rührige Salvator-​Freundeskreis gleich drei Gründe, abermals zu feiern.

Einzig der Wettergott machte den Salvatorfreunden einen Strich durch die Rechnung. Bei frischen Temperaturen und viel Nass von oben wurde die Feier nicht wie ursprünglich geplant an der Segenshand über der Kapelle abgehalten, sondern in den Dokumentenraum verlegt, wo im Trockenen unter anderem den Liedbeiträgen des Chores Voice-​Net des Gesangvereins Rehnenhof gelauscht werden konnte. Welche Infos auf der Bronzeplakette zu sehen sind und wie sich die Besucher äußerten, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!