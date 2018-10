Sport | Sonntag, 28. Oktober 2018 Sonntag, 28. Oktober 2018

Sportfreunde Lorch stürzen Tabellenführer SV Neresheim

Mit einem eindrucksvollen 3 : 1 -Erfolg über den Tabellenführer SV Neresheim haben sich die Sportfreunde Lorch aus dem Tabellenkeller herausgeschossen. Gleichwohl gab man damit der SG Bettringen Schützenhilfe, die durch die Neresheimer Niederlage und den 4 : 1 -Sieg gegen den SV Wört die Tabellenführung übernommen hat.

Einzig für den TV Heuchlingen lief der gestrige Spieltag nicht gut. Der TVH musste gegen den FV 08 Unterkochen eine 1 : 4 -Heimniederlage hinnehmen und rutscht in der Tabelle auf Platz elf ab.





SF Lorch – SV Neresheim 3 : 1 ( 1 : 1 )

Anhand der Tabellensituation hatten nur die kühnsten Optimisten an einen Heimsieg der Sportfreunde Lorch geglaubt. Auf einem schwer zu bespielenden Platz hatten zunächst die Gäste die größeren Spielanteile und gingen nach einer halben Stunde verdient durch Werner in Führung. Doch die Heimelf ließ sich davon nicht beeindrucken. Mit dem Pausenpfiff glichen die Lorcher aus. Nach einer Ecke brachte Wahl den Ball per Kopf im Tor unter.

In der zweiten Halbzeit konnten die gastgebenden Sportfreunde dann mehr Akzente im Spiel nach vorne setzen. In der 72 . Minute knallte Colletti die Kugel aus 16 Metern in den Winkel und brachte die Sportfreunde in Führung. Danach wurde die Partie immer hektischer. Neresheim zeigte sich nervös und eingeschüchtert von der Lorcher Führung. Die Zweikämpfe wurden härter und in der 82 . Minute kassierten die Gäste dann direkt in Folge zwei Gelb-​Rote Karten. Mit zwei Spielern mehr drängten die Lorcher auf die Entscheidung. Fladrichs Einzelaktion in der 80 . Minute sorgte für das entscheidende 3 : 1 .

SF Lorch: Hummel – Maier, Fladrich, Wahl, Colletti, Kreeb, Geiger, Hogh, Weida ( 75 . Kara), Nusser ( 88 . Sciurba), N. Bopp





