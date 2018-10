Sport | Sonntag, 28. Oktober 2018 Sonntag, 28. Oktober 2018

TSV Alfdorf/​Lorch legt mit erstem Saisonsieg nach

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Zwei Punkte vom Auswärtsspiel in Bietigheim haben die Handballer des TSV Alfdorf und Lorch am Samstagabend durch den 29 : 24 -Sieg bei der Heimreise im Gepäck gehabt.

6

3

3

2

22

8

6

12

10

36

15

12

57

26

24

29

24

19

1

1

3

6

4

1

2

5

6

Damit erfüllte das Team die Forderung von Trainer Daniel Wieczorek, nach dem überraschenden Punkt gegen Schmiden nachzulegen. Lars Rauch, der häufig schwerpunktmäßig in der Abwehr eingesetzt wird, überraschte dieses Mal mit sechs Toren im Angriff. Auch Robin Czapek fand gut ins Spiel hinein und hatte eine gute Wurfausbeute. Der TSV schaffte mit diesem ersten Saisonsieg den direkten Anschluss und hat nun die Chance, von den Abstiegsplätzen wegzukommen.Das Wieczorek-​Team begann angetrieben von Jan Spindler gut und lag nach zwölf Minuten mitvorne. Die Tore erzielten Czapek (), Rauch () und Spindler. Es folgte eine Schwächephase, so dass Bietigheim II bis zur. Minute fünf Tore in Folge erzielte und mitin Führung ging. Youngster Shane Lauber und Kapitän Markus Bareiß konnten den Spielstand in den Folgeminuten egalisieren. Bis zur Halbzeit blieb aber Bietigheim II überlegen und konnte schließlich mit einemin die Kabine gehen. Direkt nach dem Wechsel hatten die Gastgeber weiterhin Vorteile. In der. Minute führte das Team von Trainer Christian Hörner mit drei Toren –. Dann wachte der TSV Alfdorf/​Lorch auf. Julian Diederich, Bareiß, Besnik Salja, Kevin Neumaier und Spindler brachten die Gäste binnen sieben Minuten mit zwei Toren in Front. Das Spiel blieb weiterhin eng. Bis zur. Minute betrug der Vorsprung des TSV nie mehr als zwei Tore. Wieczorek nahm beimeine Auszeit und schwor sein Team mit Erfolg auf die letzten zwei Minuten ein. Unter großem Beifall der mitgereisten Fans erzielten Diederich, Robin Schuster und mit der Schlusssekunde noch einmal Diederich drei Tore in Folge zum-Erfolg. Alfdorf/​Lorch gewann verdient –Tore in Halbzeit zwei sprechen für sich.Im Tor machte Tom Plaschke, dem Wieczorek den Vorzug vor Jerkovic gegeben hatte, seine Sache ausgezeichnet. Damit geht das Wieczorek-​Team optimistisch in die Englische Woche. An diesem Donnerstag geht es in Lorch gegen den TSV Altensteig, der sich auch im Tabellenkeller befindet. Am Sonntag kommt es dann zum Derby in Schwaikheim.Jerkovic , Plaschke – Lauber (), Wagner, Schuster (), Diederich (), Rauch (), Bareiß (),Neumaier (), Salja (), Czapek (), Nothdurft, Spindler ().

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 93 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!