Vernissage von Ilse Dörfler in Wißgoldingen

Fotos: Gerhard Nesper

Zur Ausstellungseröffnung im Bezirksamt Wißgoldingen begrüßte Ortsvorsteherin Ingrid Banzhaf am Samstagabend die zahlreichen Gäste und vor allem die überregional bekannte Künstlerin Ilse Dörfler.

Unter dem Motto „Faszination Aquarell und Kalligraphie““ stellte Ilse Dörfler ihre neusten Werke in Aquarell und Acryl auf Leinwand vor. Vor allem mit dem Salvator hat sich Ilse Dörfler beschäftigt, der auf einem Bild auf schwarzer Leinwand abgebildet ist, so dass der Eindruck entsteht, es sei ein Bild in schwarzer Nacht. Jedoch ist es nur der Hintergrund, der das Gebäude, fast wie auf einem Foto, in scharfen Konturen angestrahlt zeigt.

