Am Rosenstein: Feuerwehr wegen Schneebruch im Einsatz

Foto: Feuerwehr Heubach

Der plötzliche Wintereinbruch Ende Oktober hat am Sonntag der Heubacher Feuerwehr einen außergewöhnlichen Einsatznachmittag beschert.

Zwischen der ersten „weißen Pracht“ und noch bunten Blättern mussten die Feuerwehrleute mehrere umgestürzte Bäume und abgerissene, teils armdicke Äste von den Wander– und Zufahrtswegen im Bereich Rosenstein räumen. Wie Stadtbrandmeister Heinz Pfisterer schildert, hatten Wanderer und Hüttenbesucher am frühen Nachmittag die Feuerwehr um Hilfe gebeten, weil sie sich dort oben im Bereich des Wanderparkplatzes sowie in angrenzenden Hütten durch umgestürzte Bäume und abgerissene Äste teils mit ihren Autos eingeschlossen fühlten. Mehr dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

