Kultur | Montag, 29. Oktober 2018 Montag, 29. Oktober 2018

Doppelausstellung „LichtGRUND“ eröffnet

Der künstlerischen Schaffenszeit von Alfred Bast von 1968 bis 2018 ist die Doppelausstellung in der Abtsgmünder Zehntscheuer und im Untergröninger Schloss gewidmet. Bei den beiden Vernissageveranstaltungen am Sonntag erwiesen außerordentlich viele Besucher dem Künstler ihre Referenz.

2011

Bürgermeister Armin Kiemel hat am Sonntagvormittag in der Zehntscheuer die erste Ausstellung mit Werken von Alfred Bast vonbis heute eröffnet, Landrat Klaus Pavel am Nachmittag im Untergröninger Schloss. Dort sind vor allem Werke aus früheren Jahren zu sehen. Von der Bedeutung Alfred Basts für die Gemeinde Abtsgmünd und der berührenden und tief beeindruckenden Laudatio von Prof. Dr. Peter Herrle berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.

