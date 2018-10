Ostalb | Montag, 29. Oktober 2018 Montag, 29. Oktober 2018

Effektive Entwicklungshilfe aus Heuchlingen für Kinder in Indien

Galerie (1 Bild)

Foto: en

Schlemmen und etwas gutes Tun bei der schwäbisch-​indischen Mini-​Kirbe. Dazu machten sich wieder Jung und Alt auf den Weg in die liebevoll und herbstlich geschmückte Heuchlinger Gemeindehalle – trotz oder gerade wegen des Regenwetters und des Wintereinbruchs.

30

Alles wird bei der ASHA-​Kirbe selbst frisch gekocht – auch das indische Gericht, Hähnchenbrust, Gemüse und Basmatireis. Das hat sich herumgesprochen und macht diese Veranstaltung so attraktiv. Der Helferkreis konnte sich deshalb auch dieses Jahr über ein volles Haus freuen. Wie sich diese Traditionen entwickelt hat und was mit dem Erlös aus der Bewirtung möglich gemacht wird, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!