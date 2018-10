Ostalb | Montag, 29. Oktober 2018 Montag, 29. Oktober 2018

Einbürgerungsfeier des Ostalbkreises in Heubach

Bürgermeister Frederick Brütting freute sich, dass das Kulturhaus Silberwarenfabrik in Heubach als Ort für die Einbürgerungsfeier des Ostalbkreises gewählt worden war. Er sagte, dass es die Stadt in der heutigen Form nur gebe, wegen Zuwanderung. Sie gehöre zur Geschichte der Stadt.

Landrat Klaus Pavel freute sich, dass bereits zum fünften Mal ein „Willkommen im Ostalbkreis“ mit eingebürgerten Deutschen gefeiert wurde. Im Jahrwurden bundesweit überMenschen deutsche Staatsbürger, in Baden-​Württemberg, im Ostalbkreis. Nun lebenneue deutsche Staatsbürger im Ostalbkreis. Sie erhielten am Samstag ihre Einbürgerungsurkunden im festlichen Rahmen. Was Landrat und Bürgermeister dazu sagten, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

