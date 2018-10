Blaulicht | Montag, 29. Oktober 2018 Montag, 29. Oktober 2018

Feuerwehr Großdeinbach: Stolz auf Abteilungskommandant mit Ausstrahlung

Foto: Innenministerium

Ralf Bauer, Abteilungskommandant der Stadtteilfeuerwehr Schwäbisch Gmünd-​Großdeinbach, schmückt überraschend gemeinsam mit einem weiteren Kameraden einen landesweit verteilten Flyer der jüngsten Feuerwehr-​Imagekampagne des Innenministeriums.

Nicht nur in Großdeinbach ist man stolz auf den fotogenen Abteilungskommandanten, sondern die gesamte Feuerwehr Schwäbisch Gmünd. Dies brachte Kommandant Uwe Schubert am Montag am Rande eines Pressegesprächs zum Ausdruck, als er den druckfrischen Flyer verteilte. Bei einem Casting hatte Ralf Bauer mit seiner Ausstrahlung die Macher der neuesten Imagekampagne „Helfen!“ überzeugt. Auf dem Titelbild nimmt er herzhaft einen anderen Feuerwehrmann in die Arme, um zu demonstrieren, was gute Kameradschaft bedeutet.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 24 Sekunden.

