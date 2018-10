Blaulicht | Montag, 29. Oktober 2018 Montag, 29. Oktober 2018

Feuerwehrfrauen: Bundeskongress und Fachtagung in Schwäbisch Gmünd

Mehr Frauen in Deutschland Mut machen, aktives Mitglied einer Feuerwehr zu werden. Das ist das Ziel des Netzwerk Feuerwehrfrauen. Zum Bundeskongress in Verbindung mit einer Fachtagung des Fachbereichs Frauen des Deutschen Feuerwehrverbandes trifft sich das deutsche Netzwerk mit seinen internationalen Kontakten zum Bundeskongress in Schwäbisch Gmünd.

Das umfangreiche Kongressprogramm geht vom Donnerstag,. November, bis zum Sonntag,.November, in Schwäbisch Gmünd und mit einigen Veranstaltungen auch in Lorch über die Bühne. RundTeilnehmerinnen und Dozentinnen sowie auch ein paar männliche Teilnehmer werden erwartet. Nicht nur aus Deutschland reisen interessierte Feuerwehrfrauen an, sondern auch aus der Schweiz und sogar aus Israel. Die praktische und theoretische Fortbildung auf vielen Arbeitsfeldern der Feuerwehr steht im Mittelpunkt zahlreicher Workshops und Übungen.

