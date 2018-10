Schwäbisch Gmünd | Montag, 29. Oktober 2018 Montag, 29. Oktober 2018

Turbulent geht es zu in der Kinderspielstadt Turbulenzia

Fotos: esc

Turbulent geht es hier allemal zu. Die Kinderspielstadt Turbulenzia hat ihre Stadttore im Jugendhaus in der Königsturmstraße geöffnet. 72 Kinder von sechs bis zwölf Jahren haben hier für eine Woche das Regiment übernommen.

Von Montag bis Freitag hat sich das Jugendhaus in eine Stadt verwandelt. Anders als in der Heubacher Kidstown ist hier alles unter einem Dach: Stadtverwaltung, Bank , Bäckerei, Bistro, Polizei, Krankenstation, Friseursalon, KreativWerkstatt, Radio, Zeitung, Polizei , und was sonst noch das Gesicht einer Stadt ausmacht. Am Eröffnungstag begann auch direkt die Bewerbungsfrist für das Amt des Bürgermeisters, die dortige Stadtverwaltung hatte viel zu tun. Am Dienstag wird gewählt und am Mittwoch wird der Erste Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, Joachim Bläse, seinem Amtskollegen in Turbulenzia den Amtseid abnehmen. Was sich kreuz und quer im Jugendhaus tut, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

