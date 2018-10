Blaulicht | Mittwoch, 03. Oktober 2018 Mittwoch, 03. Oktober 2018

B 29 : Abschleppwagen rollt gegen Leitplanke

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: rw

Am Dienstaggegen 17 . 50 Uhr befuhr 29 -​Jähriger mit seinem Toyota die B 29 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Urbach kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, wobei sechs Elemente beschädigt wurden.

8000

23

1000

An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe vonEuro. Für das nicht mehr fahrbereite Auto wurde ein Abschleppdienst angefordert. Der-​Lenker des Abschlepp-​Lkw wollte sich vor Ort einen Überblick über das zu bergende Fahrzeug machen und stieg aus. Da er das Abschleppfahrzeug nicht ausreichend gegen ein Weiterrollen sicherte, rollte der Lkw rückwärts über die linke Fahrspur und stieß gegen die Mittelleitplanke. Hierbei entstand weiterer Sachschaden in Höhe vonEuro.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 27 Sekunden.

