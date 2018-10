Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 03. Oktober 2018 Mittwoch, 03. Oktober 2018

Deutsche Einheit, Gmünder Einigkeit

„Was macht unsere Stadtgemeinschaft im Kern wirklich aus? Worauf können wir uns verbindlich einigen?“ – diese Fragen stellte Oberbürgermeister Richard Arnold an den Anfang der Feierstunde zum Nationalfeiertag im Prediger.

In Form von „Stammtischgesprächen“ wurde versucht, auf diese Fragen anhand der „Gmünder Charta der Gemeinsamkeiten“ eine Antwort zu finden. Die Stadtspitze veranstaltet jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit eine Feierstunde, in der es nicht nur um Erfolge und Misserfolge des vereinten Deutschlands geht, sondern bei der Impulse für die Stadtgemeinschaft gesetzt werden sollen. Die Charta lag denBesucherinnen und Besuchern vor. In zehn Punkten behandelt sie Werte wie Gleichberechtigung, Religion, Teilhabe, sorgende Gemeinschaft und bürgerschaftliches Engagement.

