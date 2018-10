Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 03. Oktober 2018 Mittwoch, 03. Oktober 2018

WWG Autowelt und Villa Hirzel unterstützen „wellcome“-Projekt

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Dass sie von vielen einfach nur „Engel“ genannt werden, kommt nicht von ungefähr. Die Ehrenamtlichen des Projekts „wellcome“ sind da, wenn Mütter Zeit für sich brauchen oder Unterstützung im Alltag benötigen. Finanzielle Unterstützung gibt es nun vom Talk „Zur Sache“. Gespendet wird der volle Erlös der Veranstaltungen.

20

7

Für den ersten Talk nach der Sommerpause am kommenden Montag mit Bayern-​Torwart Sven Ulreich wurden bereits einige Karten verkauft. Eine hohe Spendensumme ist auch durch die Einnahmen der anderen beiden Gäste gewiss: Am. November wird Moderator Werner Hansch Wolfgang Bosbach in der Villa Hirzel begrüßen, am. Januar Gregor Gysi. Und schon bevor der Talk „Zur Sache“ der WWG Autowelt und der Villa Hirzel, präsentiert von der Rems-​Zeitung, die neue Reihe startet, konnte am Dienstag bereits ein Scheck an das wellcome-​Projekt überreicht werden. Um welchen Veranstaltungserlös es sich handelt, was alles geplant ist und warum Jürgen Eberle, Vertriebsleiter der WWG Autowelt, und Sridevan Sriskandarajah, Villa Hirzel und Mitveranstalter, nun das wellcome-​Projekt unterstützen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 42 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!