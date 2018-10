Blaulicht | Dienstag, 30. Oktober 2018 Dienstag, 30. Oktober 2018

Auf B 29 : Gefährdung beim Spurwechsel

Am Montagabend, gegen 18 : 30 Uhr, kam es Höhe Teiler B 14 /​B 29 auf der B 29 zu einer Beleidigung und Gefährdung eines 38 -​jährigen VW-​Fahrers. Dieser befuhr die linke Fahrspur der B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Plötzlich näherte sich ein Autofahrer in einem grauen BMW M 1 mit hoher Geschwindigkeit. Dieser drängte den VW-​Fahrer mittels Lichthupe.

Der VW-​Fahrer wollte aufgrund dessen auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Als er zum Spurwechsel ansetzte, bemerkte er, dass der BMW-​Fahrer ihn rechts überholte. Der VW-​Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er abrupt nach links auswich und dadurch ins Schlingern geriet. Der BMW-​Fahrer fuhr daraufhin mit kurzem Abstand vor den VW-​Fahrer und bremste auf dem linken Fahrstreifen plötzlich bis zum Stillstand ab. Der-​Jährige konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der BMW-​Fahrer verließ im Anschluss sein Auto und ging zu dem VW-​Fahrer und beleidigte ihn. Schlussendlich setzte er sich wieder in sein Auto und fuhr davon. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Hierzu bittet das Polizeirevier in Waiblingen möglich Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummerzu melden.

