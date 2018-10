Ostalb | Dienstag, 30. Oktober 2018 Dienstag, 30. Oktober 2018

Warum Heuchlingen wachsen muss, um die Einwohnerzahl zu halten

Foto: hs

Die Gemeinde Heuchlingen muss im Hinblick auf die besiedelte Fläche wachsen, damit die Zahl der Einwohner gleich bleibt. Was sich auf den ersten Blick reichlich paradox anhört, belegen die Zahlen. Und der Kehrschluss ist eindeutig: Würden keine neuen Häuser gebaut, würde die Zahl der Einwohner unweigerlich abnehmen.

2002

1850

16

60

Im Jahr, als Peter Lang erstmals zum Schultes von Heuchlingen gewählt wurde, wohntenMenschen in der Gemeinde an der Lein.Jahre (respektive zwei Amtszeiten von Lang) später sind es immer noch ziemlich exakt genau so viele Heuchlingerinnen und Heuchlinger. Und dies, obwohl seither rundneu Häuser gebaut wurden. Warum dies so ist, warum der Schultes darin kein großes Problem sieht und warum die Gemeinde trotz gleicher Einwohnerzahl einen neuen, größeren Kindergarten baut, erfahren die Leserinnen und Leser in der Mittwoch-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 34 Sekunden.

