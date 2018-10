Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 31. Oktober 2018 Mittwoch, 31. Oktober 2018

Amtseinsetzung des Bürgermeisters von Turbulenzia

Am Mittwoch war ein großer Tag für Felix Bühlmaier und Benjamin Süß. Felix wurde als Bürgermeister eingesetzt und Benjamin zu seinem Stellvertreter ernannt. Sie hatten die Wahl in Turbulenzia, zu der sich sieben Bewerber hatten aufstellen lassen, gewonnen. Bis Freitag lenken sie nun zusammen mit der Stadtverwaltung die Geschicke der Kinderspielstadt.

Nach einer kleinen, aber feinen Aufführung der Theatergruppe – zu Ehren des hohen Besuches – überreichte Gmünds Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse den beiden ihre Bürgermeister-​Schärpen samt Urkunden und gratulierte zur gewonnenen Wahl. Was die Einwohnerschaft von Turbulenzia von Bürgermeister Bläse während der Bürgerfragestunde wissen wollte, das erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

