2019 die letzte Saison im Kleinkunst-​Abo

Es wäre ja die Gelegenheit, ein Jubiläum zu feiern. Aber so wie es aussieht, wird ein Abschied daraus: Rainer Koczwara will nach Ablauf der 25 . Saison die Kleinkunstreihe einstellen. Für diese beginnt demnächst der Vorverkauf.

Am. Oktober, so erinnert sich Rainer Koczwara, fand im legendären Theater im Unipark mit Stefan Wald die erste Veranstaltung im Rahmen des „Gmünder Kleinkunstabos“ statt. Es folgtenJahre mitAufführungen. Alle restlos ausverkauft, „eine bis heute einzigartige Leistung im Kleinkunstbereich.“ Nahezu auf den Tag genau zwölf Jahre später beendete Richard Rogler am. Oktoberdiese Reihe im Unipark. Weder der Stadtgarten noch, seit, der renovierte Predigersaal, konnten die das alte und geschichtsträchtige US-​Garnisonskino ersetzen, das abgerissen wurde. „Wir beenden am. Novembermit dem Ablauf der. Saison und überBesuchern eine Erfolgsgeschichte“, sagt Rainer Koczwara. Werner Koczwara, Stefan Danziger, Heinrich del Core, ASS-​Dur und Martin O. treten in der voraussichtlich letzten Saisonauf.

