DJK Gmünd: An den 3 : 0 -Start anknüpfen

Gegen den Aufsteiger Heidelberger TV bestreiten die Volleyballerinnen der DJK Gmünd am Samstag, 20 Uhr, in der Straßdorfer Römersporthalle ihre Heimpremiere in dieser Saison. Beide Mannschaften sind mit einem 3 : 0 -Sieg in die Runde gestartet.

Im ersten Heimspiel dieser noch jungen Saison trifft man nun auf den Heidelberger TV, der ebenfalls mit einem glatten Drei-​Punkte-​Erfolg aus den Startlöchern gekommen ist. Der Mitaufsteiger USC Freiburg konnte mit einem klaren 3 : 0 ( 25 : 11 , 25 : 14 , 25 : 21 ) bezwungen werden. Das ist dann aber auch schon fast alles, was Joachim Saam über den nächsten DJK-​Gegner weiß. „Ich habe versucht, weitere Informationen einzuholen. Dabei war ich aber nicht sehr erfolgreich. Deshalb müssen wir abwarten, welcher Gegner da auf uns zukommt“, sagt Saam. (alv)







Der DJK Gmünd ist am vergangenen Samstag ein Auftakt nach Maß in die neue Saison geglückt. Beim-Erfolg in Burladingen konnte die Mannschaft von Joachim Saam auf der ganzen Linie überzeugen. „Das war eine konzentrierte und fokussierte Vorstellung von allen Beteiligten“, ist der DJK-​Trainer voll des Lobes. „Vor allem die jüngeren Spielerinnen sind hervorzuheben. Sie haben das Spiel klar dominiert“, freut sich Saam, dass es sich bewährt hat, den Jüngeren im Team von Anfang an das Vertrauen zu schenken. Beimundließ die DJK jedenfalls nichts anbrennen und bot eine Leistung, die Lust auf mehr macht.

