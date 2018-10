Sport | Donnerstag, 04. Oktober 2018 Donnerstag, 04. Oktober 2018

„Durch Bredis Brille“: Erst gegen alte Freunde und dann nach Essingen

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Am Samstag freue ich mich sehr auf das Gastspiel von Ramon Gehrmanns Team vom SGV Freiberg bei der Gmünder Normannia. Ich war ja in der jüngeren Vergangenheit öfters mal in Freiberg und bin dort immer sehr gut aufgenommen werden. Sogar Besuche im kultigem Betreuer-​Garagenraum von „Musti“ Günbele auf eine gemeinsame dritte Halbzeit waren da an der Tagesordnung. Leider muss diese Freundschaft während des Spiels fürMinuten ruhen, denn die Normannia benötigt jeden Punkt, wobei mir schon bewusst ist, dass der SGV Freiberg auch unter Zugzwang steht, wenn der Anschluss an die Tabellenspitze nicht verloren gehen soll. Und der Gast aus Freiberg geht mit Sicherheit auch als Favorit in diese Begegnung. Besonders freut es mich zudem, dass sich für dieses Spiel auch Besuch aus dem Hunsrück in Form des früheren Emmelshausener Erfolgstrainers Marco Pfeffer angekündigt hat, der bei jedem Spiel der Normannia aus der Ferne mitfiebert und nun erstmals auch persönlich vor Ort sein will. Ich bin optimistisch, dass er ein gutes Spiel zu sehen bekommen wird.Den Sonntag will ich dann in Essingen verbringen. Zunächst trifft da der TSV II in der Kreisliga A auf den FC Durlangen. Anschließend trifft der TSV auf den FCAlbstadt. Eine Begegnung, die ich vor der Runde als Spitzenspiel eingestuft hätte, aber die Tabelle spricht eine andere Sprache und vor allem der Gast von der Zollernalb ist bislang doch deutlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Vom Papier her ist Essingen Favorit, doch dem FCAlbstadt ist trotz der schlechten Tabellensituation alles zuzutrauen.

