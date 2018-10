Ostalb | Donnerstag, 04. Oktober 2018 Donnerstag, 04. Oktober 2018

Großübung von Forst und Blaulicht-​Organisationen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Manfred Laduch

Vielleicht ist der eine oder andere, der am Donnerstag den Waldparkplatz Rosenstein ansteuerte, etwas erschrocken. Viel Signalrot der Westen von Blaulicht-​Organisationen war dort zu sehen – und das leuchtende Orange der Arbeitskleidung von Forst BW. Passiert war aber nichts – es wurde nur geübt.

Etwa die Hälfte aller in den Wäldern des Ostalbkreises Tätigen war zu dieser auch als Weiterbildungsveranstaltung zu verstehenden Übung gekommen, erläuterte der Forstdezernent des Landratsamtes, Johann Reck. Man wolle „vertieftes Verständnis dafür wecken, in welchen Details der Teufel liegen kann“, meinte der Gmünder Revierleiter Jens-​Olaf Weiher bei seiner Begrüßung. Was bei der vierten Übung dieser Art in den vergangenen Jahren alles passierte, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 28 Sekunden.

