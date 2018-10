Ostalb | Freitag, 05. Oktober 2018 Freitag, 05. Oktober 2018

Bürgermeisterwahl in Heuchlingen am Sonntag

Foto: at studio schechingen

Heuchlingens Bürgermeister Peter Lang blickt zufrieden auf die vergangenen 16 Jahre zurück. Mit Schwung und Motivation möchte er weitermachen, Begonnenes fortführen und Neues anpacken. Dem Weitermachen steht nichts im Wege – bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 7 . Oktober, tritt er als einziger Kandidat an.

Lang hofft, dass ihm möglichst viele Bürger das Vertrauen aussprechen und ihm für die kommenden acht Jahre den Rücken stärken; „über eine Wahlbeteiligung von mehr alsProzent würde ich mich freuen“. Auch wenn der amtierende Heuchlinger Bürgermeister konkurrenzlos ins Rennen geht, hat er den Bürgern bei drei Veranstaltungen die Möglichkeit gegeben, mit ihm zu diskutieren und Anregungen zu geben. Welches Fazit er aus diesen Gesprächen zieht, was in den vergangenenJahren alles gemeistert wurde und welche Projekte anstehen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

