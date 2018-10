Ostalb | Freitag, 05. Oktober 2018 Freitag, 05. Oktober 2018

Der Stadthalle in Heubach aufs Dach gestiegen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Das wird eine Top-​Halle, die man sehr vielseitig nutzen kann. Und ich bin froh, dass dieses Zentrum für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen mitten in der Stadt ist“, brachte der Heubacher Schultes Frederick Brütting seine Freude über den aktuellen Umbau der Stadthalle zum Ausdruck.

1968

69

6

Wie sich bei den statischen Prüfungen herausstellte, ist die Betondecke über dem großen Saal der Stadthalle in sehr gutem Zustand; sowohl die Architektur als auch die gesamt Substanz der/​gebauten Halle sind sehr hochwertig. Die RZ hat beim Baustellenrundgang auch nachgeschaut, was sich gerade im großen Saal tut — nachzulesen am. Oktober in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!