Blaulicht | Freitag, 05. Oktober 2018 Freitag, 05. Oktober 2018

Enkeltrickbetrüger in Bettringen unterwegs

Galerie (1 Bild)

18 000 Euro erschlichen sich Enkeltrickbetrüger von einer 84 -​Jährigen am späten Donnerstagnachmittag in Bettringen . Die bislang unbekannten Betrüger riefen ab 12 : 30 Uhr die Seniorin mehrmals an und gaben sich als Ehefrau ihres Neffen aus. Sie gaben an in Zahlungsschwierigkeiten zu sein und dass sie dringend Geld benötigten. Die Seniorin willigte ein, ihnen 18 000 Euro zu Verfügung zu stellen. Das Geld wurde abends durch einen unbekannten Mann an der Wohnadresse abgeholt.

17

18

1

70

30

0

71

71

35

80

In diesem Fall bittet die Polizei um Mithilfe. Gesucht werden Zeugen, die die Übergabe des Geldes beobachtet haben oder andere Hinweise auf die Täter geben können. Die Übergabe fand am Donnerstag zwischenundUhr im Wohngebiet „Lindenfeld“ in Unterbettringen statt. Gesucht wird ein Mann, circam groß, etwas älter alsJahre, mit kurzen schwarzen Haaren. Bekleidet war er mit einem dunklen Anorak und wird als Ausländer beschrieben. Der Mann hat zudem ausländischen Akzent gesprochen. Weiter könnte der Mann mit einem weißen Pkw unterwegs gewesen sein. Entsprechende Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!