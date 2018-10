Blaulicht | Freitag, 05. Oktober 2018 Freitag, 05. Oktober 2018

Feuerwehr Schwäbisch Gmünd: Neue Drehleiter in Dienst gestellt und gesegnet

Fotos: hs

Im Rahmen einer Feierstunde ist soeben (Freitagabend) bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd eine neue Drehleiter in Dienst gestellt und von den beiden Notfallseelsorgern Michael Gseller und Benedikt Maier gesegnet worden.

Die DLA (K)löst eineJahre alte DLKn.B. ab. Erinnert wurde, dass mit der alten Drehleiter viele Erinnerungen an teils dramatische Einsätze verbunden sind. Zahlreichen Menschenleben konnte mit dem Gerät gerettet werden. Sie war aufgrund ihres Alters und technischen Zustands nach drei Jahrzehnten mit vielen harten Einsätzen nicht mehr zu halten.Euro wurden nun in die neue Drehleiter von Rosenbauer auf Daimler Fahrgestell MB Ategoinvestiert. Einig waren sich alle Festredner und Gäste, die von Feuerwehrkommandant Uwe Schubert begrüßt wurden, dass dies ein gut investiertes Geld sei. In Stadt und Land werde das Fahrzeug unterwegs sein, um mit verbesserter Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs und hochmoderner Technik des Leiteraufbaus mit Rettungskorb für bis zu Personen Menschenleben und Sachwerte zu retten.

