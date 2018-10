Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. Oktober 2018 Freitag, 05. Oktober 2018

In einem Zug zum Neckar

Foto: Heino Schütte

Eins sei vorausgeschickt: Ich bin ein lebenslanger Fan des Bahnfahrens, meine Schienenkilometer reichen bequem zweimal um die Erde herum. Ob es jetzt an der altersbedingt nachlassenden Geisteskraft liegt oder daran, dass unser Gehirn die Vergangenheit verklärt und bevorzugt die positiven Ereignisse speichert: Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Jugend je ein Zug komplett ausgefallen wäre. Verpätet ja, oft, aber gestrichen nein.

So beginnt am Samstag die wöchentliche Rubrik „Marginalie“ in der Rems-​Zeitung. Sie beschäftigt sich mit den Erlebnissen bei einer Zugfahrt am vergangenen Montag von Schwäbisch Gmünd nach Esslingen. Szenen, wie sie Pendler momentan leider viel zu oft erleben.

