Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. Oktober 2018

Wie ewige Verbundenheit: Gmünd und seine Goldschmiede

Galerie (6 Bilder)

Fotos: rw

Der Leutze-​Saal glitzert schon von außen, zumindest in der Dämmerung. Dort findet die 4 . Gmünder Messe für Schmuck und Gerät statt, ein Schaufenster der Branche.

31

1372

2022

650

100

1870

4

6

10

18

7

11

18

Mehr Aussteller denn je,an der Zahl, und eine Menge Menschen schon am Freitagabend bei der Eröffnung – neben den Ausstellern interessierte Besucher, die gleich die Vitrinen und Stände in Augenschein nehmen.Das nächste Groß-​Jubiläum kündigte OB Richard Arnold an: Nachdemzum ersten Mal die Gmünder Goldschmiede urkundlich erwähnt wurden, sei esfällig – eine-​jährige Tradition. Es dürfte nicht viele Städte geben, die sich damit messen können. „Das Handwerk hat sich weiter tradiert. Gold und Silber hat immer noch einen wesentlichen Anteil an der Wirtschaftskraft der Stadt, Schwäbisch Gmünd hat einen Namen in der Welt. Hier gibt es Produkte und Fertigkeiten, die sind einzigartig.“ Neben dem aktuellen Schmuckschaffen zeigt die Messe Historisches: So am Stand der Firma Adam Hörner, die heuerJahre besteht, oder beim Edelmetallverband, der mit einem kuriosen Hochzeitsbecher aus Gmünder Produktion umaufwartet. Öffnungszeiten der. Gmünder Messe für Schmuck und Gerät im Stadtgarten: Samstag,. Oktober, vonbisUhr; Sonntag,. Oktober, vonbisUhr. Eintritt frei.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 50 Sekunden.

