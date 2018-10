Sport | Samstag, 06. Oktober 2018 Samstag, 06. Oktober 2018

Geländewagenmeisterschaft in Gschwend

Fotos: Gerhard Nesper

Der 7 . Lauf und zugleich der Endlauf zur Deutschen Geländewagen-​Meisterschaft, aber auch zur Schweizer Trial Meisterschaft fand am Samstag traditionell auf dem Gelände des Quarzsandwerks Lang in Gschwend-​Birkhof statt, wieder einmal ausgerichtet vom einheimischen „Off Road Club Night Hunter“

Und am Wochenende präsentierte sich die Anlage dann durch die vielseitige Bodenbeschaffenheit, von Fels über Sand, Wasser und Schlamm, als off-​road-​würdig und maßgeschneidert für dieFahrer aus Deutschland und der Schweiz. Geländewagentrials sind kurzwegige, geländespezifisch angelegte Geschicklichkeitsprüfungen für vierradgetriebene Geländewagen auf einer abgesperrten Strecke. Dabei dürfen die Streckenbegrenzungen und –markierungen nicht berührt werden und die Fahrzeuge nicht zum Stillstand kommen. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

