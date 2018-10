Ostalb | Sonntag, 07. Oktober 2018 Sonntag, 07. Oktober 2018

GeLo-​Messe in Lorch zeigt die gute Vernetzung

Fotos: msi

Zur Feier des einjährigen Bestehens veranstalteten die Praxen des Gesundheitszentrums Lorch (GeLo) am Samstag einen großen Tag der offenen Tür mitsamt einer Messe. Lokale Einrichtungen aus dem Bereich Behandlung und Pflege stellten sich dabei der interessierten Bevölkerung vor und demonstrierten die gute Vernetzung.

Mit Ergotherapeutin Iris Maunz, Logopädin Myriam Mayländer, der Physiotherapie Praxis Re-​Aktiv, Arztpraxis und Ästhetik-​Institut von Dr. Magdalena Hefele-​Golubic und der GeLo-​Apotheke sind im Gesundheitszentrum in der Lorcher Maierhofstraße gleich mehrere Disziplinen rund um Gesundheit und Vorsorge anzutreffen, die sich gegenseitig ergänzen und voneinander profitieren. Nach dem ersten Jahr des Bestehens ist das Fazit des GeLo-​Teams mehr als positiv. Was Bürgermeister Karl Bühler als großen Vorteil wertet und was die Gäste am Tag der offenen Tür alles erwartete, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

