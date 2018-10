Ostalb | Sonntag, 07. Oktober 2018 Sonntag, 07. Oktober 2018

Oldtimer-​Treff in Mutlangen

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Der vor sieben Jahren gegründete „Freundeskreis historischer Fahrzeuge Mutlangen“ veranstaltete am Wochenende bereits zum dritten Mal sein zwischenzeitlich überregional bekanntes Oldtimer-​Treffen.

Zum Oldtimertreff konnte der Vorsitzende des Vereins Rainer Wagenblast zahlreiche Gäste aus nah und fern begrüßen. Auch das historische Löschfahrzeugder Werksfeuerwehr von Bosch, BaujahrmitPS, von den Rentnern in liebevoller und zeitaufwendiger Arbeit restauriert, war wieder vor Ort. Besonders bei den Kindern kam eine von einem Unimog angetriebene Mostpresse an, bekamen sie doch hinterher frischen und leckeren Apfelsaft zu trinken. Nicht nur aus dem Altkreis Schwäb. Gmünd, sondern auch aus Bayreuth, Karlsruhe, Ansbach, Göppingen, Heilbronn aus der Pfalz, aus dem Kreis Schwäb. Hall und natürlich aus dem gesamten Ostalb– und Rems-​Murr-​Kreis waren die Oldtimerfreunde angereist.Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung.

