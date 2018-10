Ostalb | Sonntag, 07. Oktober 2018 Sonntag, 07. Oktober 2018

Peter Lang mit 97 Prozent wiedergewählt

Auch wenn er konkurrenzlos ins Rennen ging, war dem Heuchlinger Bürgermeister Peter Lang bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag eine hohe Wahlbeteiligung wichtig. Sein Wunsch: Über 50 Prozent. Zahlreiche Bürger stärkten ihm mit ihrer Stimme den Rücken für die kommenden acht Jahre — 777 Frauen und Männer gingen zur Wahl, davon entfielen 757 Stimmen auf Peter Lang. Somit wurde der Bürgermeister mit 97 Prozent aller Stimmen wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 , 5 Prozent. Viele Bürger und Bürgermeisterkollegen waren am Abend zum Rathaus gekommen, wo das Ergebnis der Wahl durch den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bekanntgegeben wurde.

Von denEinwohnern warenwahlberechtigt. Das Wahllokal im Rathaus hatte von acht bisUhr geöffnet. „Miteinander kraftvoll weiter“ hatte Peter Lang als persönlichen Slogan gewählt. Zu den kommenden Maßnahmen zählt der Bürgermeister die „Neue Mitte“ als Zentrum für Bildung, Sport und Erholung. Ein weiteres Versprechen: Noch bestehende Versorgungslücken bei der Breitbandversorgung sollen geschlossen werden. Wie sich Peter Lang zur Wiederwahl äußerte und was seine Bürgermeisterkollegen ihm mit auf den Weg gaben für die kommenden acht Jahre das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

